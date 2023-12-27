Российские Су-25 нанесли ракетный удар по врагу на Краснолиманском направлении

Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических Сил России нанесли удары неуправляемыми ракетами по опорным пунктам украинских боевиков, поразив их укрытия и живую силу на Краснолиманском направлении спецоперации.
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