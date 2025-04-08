Врач Ермакова: аллергикам не стоит выходить на улицу в утренние часы

Чтобы облегчить симптомы сезонной аллергии, важно минимизировать контакт с аллергенами. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-аллерголог, иммунолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.