Жительницу Приморья обманом заставили отвезти мошенникам 5,5 миллиона в Москву

Жительница Дальнегорска стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 5,5 миллиона рублей. Аферисты использовали сразу несколько легенд, чтобы завладеть ее деньгами, а затем убедили женщину лично доставить крупную сумму в Москву, сообщает PRIMPRESS.
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