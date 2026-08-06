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Жительницу Приморья обманом заставили отвезти мошенникам 5,5 миллиона в Москву

Жительницу Приморья обманом заставили отвезти мошенникам 5,5 миллиона в Москву

Жительница Дальнегорска стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 5,5 миллиона рублей. Аферисты использовали сразу несколько легенд, чтобы завладеть ее деньгами, а затем убедили женщину лично доставить крупную сумму в Москву, сообщает PRIMPRESS.

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