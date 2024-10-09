10,09,24 Коренево - Снагость Активные боевые действия в районе Суджи. Атака ВС РФ бронеколонной с большим количеством техники в направлении населённого пункта Снагость.
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10,09,24 Коренево - Снагость Активные боевые действия в районе Суджи. Атака ВС РФ бронеколонной с большим количеством техники в направлении населённого пункта Снагость.
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