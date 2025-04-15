«Мы сделаем для атомной промышленности то, что Форд сделал для автомобильно...

«Мы сделаем для атомной промышленности то, что Форд сделал для автомобильной»: Aalo Atomics анонсировала модульные микрореакторы для ИИ ЦОДТехасский разработчик малых модульных реакторов Aalo Atomics представил прототип своей первой компактной модульной АЭС Aalo Pod XMR (extra modular reactor), которая, как заявляют в компании, «специально создана» для ИИ-инфраструктур и дата-центров.