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«Мы сделаем для атомной промышленности то, что Форд сделал для автомобильно...

«Мы сделаем для атомной промышленности то, что Форд сделал для автомобильно...

«Мы сделаем для атомной промышленности то, что Форд сделал для автомобильной»: Aalo Atomics анонсировала модульные микрореакторы для ИИ ЦОДТехасский разработчик малых модульных реакторов Aalo Atomics представил прототип своей первой компактной модульной АЭС Aalo Pod XMR (extra modular reactor), которая, как заявляют в компании, «специально создана» для ИИ-инфраструктур и дата-центров.

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