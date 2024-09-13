Военкора Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского

Военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области, выписали из НИИ имени Склифосовского в Москве, сообщил 13 августа Telegram-канал "Вести".
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