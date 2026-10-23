© Johanna Geron/ReutersПредседатель Европейского совета Антониу Кошта заявил в интервью порталу Rapporteur, что Евросоюз (ЕС) готов покрыть две трети из дополнительных €70 млрд, которые запросила Украина, что составляет примерно €46,7 млрд.