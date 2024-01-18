Банки начали чаще отказывать гражданам в ипотеке из-за конфликта с застройщиками

Директор по развитию цифровой платформы «Сделка.РФ» Ольга Сидоренко поделилась информацией о том, что в январе наступившего года граждане России стали получать больше отказов по онлайн-заявкам на ипотеку.
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