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С возрастом меняется то, как мы осваиваемся в новой обстановке

С возрастом меняется то, как мы осваиваемся в новой обстановке

Пожилые люди исследуют пространство иначе Исследование, проведённое учёными Калифорнийского университета в Ирвине, выявило, что взрослые среднего возраста менее тщательно исследуют новую среду по сравнению с молодыми людьми.

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