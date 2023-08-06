Украина не оставляет попыток втянуть Израиль в конфликт с Россией на своей стороне. Посольство Украины в Израиле в пятницу, 4 августа, призвало израильское правительство оказать помощь еврейской общине Одессы, поскольку город, якобы, все чаще подвергается нападениям со стороны России.
«Евреи, пробудитесь!»: Украина пытается втянуть Израиль в конфликт с Россией
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Да ни чего страшного ведь рано или поздно должна же будет скреплена дружба двух народов... Они друг друга стоят...
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1 д.
Daddy Bo
Любая сторона, помогающая банковским захватчикам Украины и их хозяевам оружием, боеприпасами, экипировкой ли - способствует развёртнутому НАТО геноциду украинцев как нации и населению этой территории. Безээтой помощи война прекратилась бы ещё в прошлом году.
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1 д.
ТС
Татьяна Сенчукова
Какие денежные знаки дают американцы Украине? Ветхие купюры нужно изымать, вводя новые(где их печатают?) если не в Украине, то они не могут быть в ходу! Значит "пойдут в ход" Другие знаки оплаты, бартер и взаимозачеты, а на долги они плюют, ДУМАЛА об этом и ВЫ тоже думайте! Эквиваленты оплаты!!!
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21 час.
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