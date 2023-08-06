«Евреи, пробудитесь!»: Украина пытается втянуть Израиль в конфликт с Россией

Да ни чего страшного ведь рано или поздно должна же будет скреплена дружба двух народов... Они друг друга стоят...

Любая сторона, помогающая банковским захватчикам Украины и их хозяевам оружием, боеприпасами, экипировкой ли - способствует развёртнутому НАТО геноциду украинцев как нации и населению этой территории. Безээтой помощи война прекратилась бы ещё в прошлом году.

ТС

Татьяна Сенчукова

Какие денежные знаки дают американцы Украине? Ветхие купюры нужно изымать, вводя новые(где их печатают?) если не в Украине, то они не могут быть в ходу! Значит "пойдут в ход" Другие знаки оплаты, бартер и взаимозачеты, а на долги они плюют, ДУМАЛА об этом и ВЫ тоже думайте! Эквиваленты оплаты!!!