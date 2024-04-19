В Твери в ДТП пострадал мотоциклист

В Твери 18 апреля произошло ДТП. Авария случилась у дома №11 по улице Ротмистрова. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, водитель Рено Сандеро на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Ямаха, который двигался по главной дороге.