В Твери в ДТП пострадал мотоциклист

В Твери 18 апреля произошло ДТП. Авария случилась у дома №11 по улице Ротмистрова. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, водитель Рено Сандеро на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Ямаха, который двигался по главной дороге.
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