После вопроса Сладкова финские дедушки обалдело замолчали: Военкор предупредил - "дадим возможность, пойдут к нам за Выборгом"

ВВ

Василий Васильев

Мне понятно, почему элита Финляндии не спросила народ о вхождении в НАТО, Это такой мировой тренд - "не спрашивать народ". Кстати, в России аналогичная ситуация. Ну ка вспомним, о чем таком Кремль спрашивал народ за последние 10-15 лет ? А ведь произошло много изменений, в т.ч. и в Конституции, в экономике, в социальной политике, не говоря о политических внутренних и внешних вопросах. Да нет НИЧЕГО. Нас просто ставили перед фактом о принятых решениях. Как в СССР, когда Кремль принял решение о вводе войск в Афганистан, так и в нынешней России - ввели войска в Сирию, еще в какие-то африканские страны и т.п. Да, кстати. Решения, принимаемые без участия народа, у нас принимают люди, которые выбраны абсолютным меньшинством граждан, имеющих избирательное право. Это чистая статистика. Просто избиратели либо выбрали другие кандидатуры, либо проголосовали "ногами", не придя на выборы. Даже Президента выбрали менее 70% от общего числа избирателей и только потому, что реальных альтернатив не было. Наш Президент сделал все, чтобы избавиться от реально сильных конкурентов, оставил статистов, для массовости.