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Двухлетний ребенок пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Двухлетний ребенок пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области при атаках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали шесть человек, включая двухлетнего ребенка.

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