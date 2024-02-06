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Комитет СФ поддержал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Комитет СФ поддержал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Global Look Press/Pogiba Alexandra/news.ru Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству выступил с поддержкой законопроекта о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.

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