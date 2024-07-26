Лесной пожар в Балейском районе не угрожает селу Ургучан

В Балейском районе лесной пожар не представляет угрозы для села Ургучан. По информации ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, огонь не добрался до населенного пункта, сообщили в Telegram-канале краевого правительства.
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