Colorful представила оперативную память iGame Jiachen Zhilong DDR5 в стиле китайского года драконаКомпания Colorful представила серию модулей оперативной памяти iGame Jiachen Zhilong DDR5, созданную в едином стиле с ранее выпущенными материнскими платами ограниченной серии Dragon Year («Год Дракона»).
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