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Царьград

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Польские СМИ увидели сигнал в прилёте Уиткоффа и Кушнера в аэропорт Жешува

Польские СМИ увидели сигнал в прилёте Уиткоффа и Кушнера в аэропорт Жешува

Журналисты отметили ключевую роль воздушной гавани в логистике помощи Украине.Польский портал Rzeszow News обратил внимание на прилет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в аэропорт Жешув-Ясенка, через который осуществляются поставки вооружений для ВСУ.

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