Польские СМИ увидели сигнал в прилёте Уиткоффа и Кушнера в аэропорт Жешува

Журналисты отметили ключевую роль воздушной гавани в логистике помощи Украине.Польский портал Rzeszow News обратил внимание на прилет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в аэропорт Жешув-Ясенка, через который осуществляются поставки вооружений для ВСУ.