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ТАСС

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Задержанный гражданин Молдавии не менее шести раз выстрелил в военного РФ

Задержанный гражданин Молдавии не менее шести раз выстрелил в военного РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Задержанный в Астраханской области гражданин Молдавии Николае Кочу, причастный к покушению на российского военнослужащего, выстрелил в него не менее шести раз.

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