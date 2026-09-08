Задержанный гражданин Молдавии не менее шести раз выстрелил в военного РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Задержанный в Астраханской области гражданин Молдавии Николае Кочу, причастный к покушению на российского военнослужащего, выстрелил в него не менее шести раз.
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