СМИ оценили наиболее вероятную реакцию Запада на «план победы» от киевского режима

Отклик некоторых официальных лиц, уже ознакомившихся с так называемым «планом победы» (первый пункт которого предполагает ускоренное вступление Украины в НАТО) Владимира Зеленского, свидетельствует, что Киев вряд ли получит западную помощь в тех объемах, на которую тот так рассчитывал.
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