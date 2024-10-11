СМИ оценили наиболее вероятную реакцию Запада на «план победы» от киевского режима

Отклик некоторых официальных лиц, уже ознакомившихся с так называемым «планом победы» (первый пункт которого предполагает ускоренное вступление Украины в НАТО) Владимира Зеленского, свидетельствует, что Киев вряд ли получит западную помощь в тех объемах, на которую тот так рассчитывал.