"Я свои выводы сделала". Светлана Бондарчук высказалась по поводу драки Пинского и Трапезника

Светлана Бондарчук, которая совместно с Аркадием Новиковым организоавала вечеринку в честь открытия ресторана "Vаниль", высказалась по поводу случившейся на мероприятии драки между Антоном Пинским и Ильёй Трапезником.
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