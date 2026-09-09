SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

"Я свои выводы сделала". Светлана Бондарчук высказалась по поводу драки Пинского и Трапезника

"Я свои выводы сделала". Светлана Бондарчук высказалась по поводу драки Пинского и Трапезника

Светлана Бондарчук, которая совместно с Аркадием Новиковым организоавала вечеринку в честь открытия ресторана "Vаниль", высказалась по поводу случившейся на мероприятии драки между Антоном Пинским и Ильёй Трапезником.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым