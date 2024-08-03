Анонс эксклюзивного интервью с военным корреспондентом ВГТРК Александром Сладковым

Какой фронт в зоне СВО сегодня глазами легендарного военного репортёра Александра Сладкова? Следует ли приравнять военных корреспондентов к ветеранам боевых действий? Какие законы сегодня необходимы для тыла и фронта? Когда может завершиться СВО и за что идёт решительная борьба, кроме денацификации и демилитаризации? Большое эксклюзивное интервью с военным корреспондентом ВГТРК Александром Сладковым смотрите в воскресенье в 8:00.