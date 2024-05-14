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Спички - не игрушка

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"Как раньше" уже не получается: Мигранты взвыли из-за проверок при перемещении из России домой

"Как раньше" уже не получается: Мигранты взвыли из-за проверок при перемещении из России домой

После теракта в "Крокус Сити Холле" сотрудники правоохранительных структур усилили контроль над миграционными потоками, направленными в нашу страну.

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