Тина Канделаки выступила на выставке-форуме «Россия»

17 февраля в Москве на ВДНХ состоялся «День Газпрома». Тина Канделаки предоставлено Пресс-службойПосетители выставки-форума «Россия» смогли узнать о проектах компании в разных сферах и о том, как принять в них участие, в Лектории павильона «Газпром», где весь день работала открытая студия «Найди себя в «Газпроме».