Русский фрегат против датской истерии: российские сигнальные ракеты официально признаны Копенгагеном «гибридной войной»

Европейская дипломатия продолжает радовать мир изысканными жанрами. На этот раз Копенгаген представил публике свежую историю о том, как штатное предупреждение превращается в «угрозу всему свободному миру».
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- Приоритет своим: ...
Помню в детстве читал книжку о Великой Отечественной войне - о наших истребителях, сопровождавших северные конвои союзников. Там был момент - когда самолёты приближались к судам ближе определённого расстояния - те сразу открывали по ним зенитный заградительный огонь, ЗАВЕДОМО ЗНАЯ, что обстреливают своих союзников. Видимо - есть какое-то международное соглашение, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ любому воздушному судну приближаться слишком близко к судну надводному! Датчане же ЯВНО ЭТО СОГЛАШЕНИЕ НАРУШИЛИ !!!
Всё как обычно - провокация, вразумительный сигнал со стороны боевого корабля, "вброс" в СМИ, вызов посла, в общем - нагнетание напряжённости для оправдания затрат на вооружение против "агрессии" русских.
Придется запретить продажу хлопушек на новый год, а то бабахнет ребёнок с радости у ёлки, а там усрутся в датском королевстве. Международный скандал!!!
Морские опять ерзают на своей палубе, вместо того чтобы дать в глаз.
А сбили бы - получили бы орден, а не медаль)))
А кто им давал разрешение на съемку территории суверенного государства в нейтральных водах? А любое судно является территорией того государства под чьим флагом оно ходит. Право на фото и видео съемку нужно согласовывать с посольством или диппредставительством этого государства, а подобные пролеты могут быть расценены как акт агрессии и соответственно мог быть дан вооруженный ответ. Пусть молятся своим сатанинским богам что русские моряки терпеливы, а могли бы и не сигнальной ракетой звездануть или дать очередь из крупнокалиберного пулемета по зарвавшейся вертушке