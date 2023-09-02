«Гуаньча»: потеря Купянска оборвет политическую карьеру Зеленского

Константин Котельников

Зелепузик прекрасно понимает, что часы его жизни сочтены, все его попытки продолжать свои дебильные "контрнаступы" и обстрелы российских городов это - агония, этот живой мертвец давно в петле и только ножками дрыгает. А хахлы - генетические идиоты, лечь под грязного жыдёнка и платить своими жизнями за эту сволочь, неподражаемая тупость...