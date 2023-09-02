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«Гуаньча»: потеря Купянска оборвет политическую карьеру Зеленского

«Гуаньча»: потеря Купянска оборвет политическую карьеру Зеленского

Потеря Купянска и продвижение ВС России в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Константин Котельников
Зелепузик прекрасно понимает, что часы его жизни сочтены, все его попытки продолжать свои дебильные &quot;контрнаступы&quot; и обстрелы российских городов это - агония, этот живой мертвец давно в петле и только ножками дрыгает. А хахлы - генетические идиоты, лечь под грязного жыдёнка и платить своими жизнями за эту сволочь, неподражаемая тупость...
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