Потеря Купянска и продвижение ВС России в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.
«Гуаньча»: потеря Купянска оборвет политическую карьеру Зеленского
Комментарии
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Константин Котельников
Зелепузик прекрасно понимает, что часы его жизни сочтены, все его попытки продолжать свои дебильные "контрнаступы" и обстрелы российских городов это - агония, этот живой мертвец давно в петле и только ножками дрыгает. А хахлы - генетические идиоты, лечь под грязного жыдёнка и платить своими жизнями за эту сволочь, неподражаемая тупость...
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