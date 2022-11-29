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Бучневич прервал серию из 6 игр с очками. У него 2 броска, 3 хита и «минус 2» в матче с «Далласом»

Павел Бучневич прервал серию из 6 игр с очками, у него «минус 2» в игре с «Далласом». Форвард «Сент-Луиса» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (1:4).

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