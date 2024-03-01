На Пятом канале акция «День добрых дел» для 15-летнего Назара

ПОЖЕРТВОВАТЬ Сегодня День добрых дел на Пятом канале! И наша с вами помощь нужна 15-летнему Назару. У подростка сложное заболевание, из-за которого его постоянно мучают приступы головной боли вплоть до потери сознания.
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