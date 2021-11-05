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Находка для тех, кто не носит шапки. Стильный капюшон из шарфа за 5 минут

Находка для тех, кто не носит шапки. Стильный капюшон из шарфа за 5 минут

Если вы не любите и не носите шапки, но зимой нужно обязательно чем-то прикрывать голову, то сшейте себе стильный капюшон из шарфа, буквально за 5 минут! Наденьте шарф на голову, сзади отмерьте длину для сшивания, чтобы закрыть затылок и шею.

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