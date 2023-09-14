«Из поликлиники медицина ушла»

Эксперты рассказали, почему пациент чаще обращается к интернету, а не к врачу И что с этим теперь делать Как быть обычному пациенту, когда к участковому терапевту не пробиться, а стоять в очереди времени нет? И как врачам умудриться найти время на каждого посетителя, если сама система толкает их к конвейерной работе? Медицинская помощь первичного звена испытывает трудности, из-за которых люди идут со своими болячками не к медикам, а в интернет или к знакомым.