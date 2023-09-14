Эксперты рассказали, почему пациент чаще обращается к интернету, а не к врачу И что с этим теперь делать Как быть обычному пациенту, когда к участковому терапевту не пробиться, а стоять в очереди времени нет? И как врачам умудриться найти время на каждого посетителя, если сама система толкает их к конвейерной работе? Медицинская помощь первичного звена испытывает трудности, из-за которых люди идут со своими болячками не к медикам, а в интернет или к знакомым.
«Из поликлиники медицина ушла»
Комментарии
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Надежда Rudi
Не хожу, т.к. очереди, терапевты молодые врачи, заранее, напечатавшие для всех больных рекомендации (капли в нос, парацетамол, теплое питье, постельный режим) и раздают эти бумажки нам. Капец!
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30 мин.
Надежда Rudi
В платном медцентре молодой терапевт не отпустил меня, пока не пропальпировал щитовидку, живот. Проверил давление, язык, горло! 30 минут приема и все было посвящено мне одной! Вот чудо!
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29 мин.
Людмила Свириденко
Врача на дом вызвать нереально. Даже с температурой под 40 надо идти в поликлинику. Вот оно нужно? Поэтому и лечишься через интернет или через друзей и знакомых.
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14 мин.
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