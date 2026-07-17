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Донецкая группа новостей

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В Сенате США опубликовали законопроект с новыми санкциями против России

В Сенате США опубликовали законопроект с новыми санкциями против России. В случае принятия документ предусматривает: 👁Персональные санкции против Владимира Путина, членов правительства и руководителей силовых ведомств; 👁Блокировку активов и операций крупнейших российских банков; 👁Пошлины до 500% на импорт из России; 👁Вторичные пошлины до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа; 👁Возможность вводить санкции против любых российских чиновников по решению США.

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