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Царьград

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Полувековой рубеж "пехотинца Путина": Рамзан Кадыров отмечает 50-летие

Полувековой рубеж "пехотинца Путина": Рамзан Кадыров отмечает 50-летие

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отмечает 50-летний юбилей.За двадцать лет беспрерывного нахождения у штурвала региона он прошел путь от начальника службы безопасности первого президента республики до генерала армии и старейшего по сроку службы руководителя субъекта России.

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