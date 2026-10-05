Полувековой рубеж "пехотинца Путина": Рамзан Кадыров отмечает 50-летие

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отмечает 50-летний юбилей.За двадцать лет беспрерывного нахождения у штурвала региона он прошел путь от начальника службы безопасности первого президента республики до генерала армии и старейшего по сроку службы руководителя субъекта России.