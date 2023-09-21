Лев Добрый

Есть большой ВОПРОС? Рыжий шотландский учёный, после отставки из РосНАНА, стал спецпредставителем президента Путина и одновременно очень большим "ЧЛЕНОМ" двух крупнейших Корпораций России, хотя было уже известно, что рыжий обворовал РосНАНО на многие миллиарды бакинских рублей и только в Шотландии он соизволил выйти из состава директоров этих корпораций! Всем известно, что "ЧЛЕНАМ" Совета директоров в крупных корпорациях платят огромные бабки в бакинских рублях!😱👈😜👀