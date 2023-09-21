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Шалом, Моше Израилевич: Почему Путин неожиданно вспомнил про Анатолия Чубайса на ВЭФ-2023

Шалом, Моше Израилевич: Почему Путин неожиданно вспомнил про Анатолия Чубайса на ВЭФ-2023

На прошедшем Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин посмеялся над попытками бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса скрыться в связи с расследованием по делу о "планшетах Чубайса".

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Комментарии
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Лев Добрый
Есть большой ВОПРОС? Рыжий шотландский учёный, после отставки из РосНАНА, стал спецпредставителем президента Путина и одновременно очень большим &quot;ЧЛЕНОМ&quot; двух крупнейших Корпораций России, хотя было уже известно, что рыжий обворовал РосНАНО на многие миллиарды бакинских рублей и только в Шотландии он соизволил выйти из состава директоров этих корпораций! Всем известно, что &quot;ЧЛЕНАМ&quot; Совета директоров в крупных корпорациях платят огромные бабки в бакинских рублях!😱👈😜👀
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