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Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не встречался с российским коллегой Владимиром Путиным с 2021 года, но знает «как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним».

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