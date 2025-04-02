Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не встречался с российским коллегой Владимиром Путиным с 2021 года, но знает «как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним».