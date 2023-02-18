Эксперт

470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    и кто ЗА ЭТО ответил???   ФИО в студию!Чемезов рассказал...
  • Салават Туйкин
    Сильно сомнительно. Стержни из вольтфрама могут наносить приличные повреждения, приобретая при падении гиперзвуковую ...Титановый прут: г...
  • Меццо Тинто
    Да уж, наша Маша за словом в карман не полезет. Повозила мажора фейсом об тейбл.«Шарман, как гово...

Гряниковка освобождена: Минобороны сообщило об успехах в Харьковской области

Гряниковка освобождена: Минобороны сообщило об успехах в Харьковской области

За прошедшие сутки в результате наступления российских войск был полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области Купянского направления СВО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх