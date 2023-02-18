Гряниковка освобождена: Минобороны сообщило об успехах в Харьковской области

За прошедшие сутки в результате наступления российских войск был полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области Купянского направления СВО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За прошедшие сутки в результате наступления российских войск был полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области Купянского направления СВО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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