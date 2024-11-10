Вопрекисты... крайне любопытная формула текущего развития России...

И цены ниже советских, и зарплаты заметно выше тех. Чего горевать?

Виталий Сорокин

Тебе лет то сколько. болезный? Что про Светы знаешь??? Там спички стоили 1 коп, позвонить - 2 коп, доехать из одного конца города в другой - 5 коп...Продолжать? И это не менялось десятилетиями!!!