Вопрекисты... крайне любопытная формула текущего развития России...

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Егор П
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4 час.
Александр
И цены ниже советских, и зарплаты заметно выше тех. Чего горевать?
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4 час.
Виталий Сорокин
Тебе лет то сколько. болезный? Что про Светы знаешь??? Там спички стоили 1 коп, позвонить - 2 коп, доехать из одного конца города в другой - 5 коп...Продолжать? И это не менялось десятилетиями!!!
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52 мин.

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