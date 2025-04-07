Писатели против искусственного интеллекта

Тема нарушения авторских прав ИИ уже довольно давно и громко звучит в мире искусства. Недавно «Культуромания» писала об аукционных торгах Christie’s под названием Augmented Intelligence sale, целиком посвященных «работам» созданным якобы без всякого участия человека.
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