В школы вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Урок будут преподавать ученикам 5-7-х классов, а вести предмет поручат учителям истории. «Бизнес FM» поговорила с некоторыми из нихВ программу предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должен войти с 1 сентября 2026 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
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