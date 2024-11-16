Закрывают сразу 10 магазинов: названы города, где прекратят работать точки «Ашана» Евгения КомароваПосле нескольких месяцев экономических трудностей компания Auchan или «Ашан» объявила о сокращении тысяч рабочих мест и закрытии нескольких магазинов.
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