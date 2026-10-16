Средства ПВО перехватили и уничтожили 644 вражеских беспилотника над 26 регионами и Чёрным морем.В ночь на 16 октября украинские беспилотники атаковали регионы России, сделав ставку на одновременное применение значительного числа БПЛА по большой площади, отмечает Telegram-канал "Архангел спецназа".
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