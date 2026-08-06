Пассажиры, ставшие свидетелями драки в автобусе маршрута #3, полностью поддерживают водителя: "Марина, добрый день.
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Пассажиры, ставшие свидетелями драки в автобусе маршрута #3, полностью поддерживают водителя: "Марина, добрый день.