Руководитель «Удмуртавтодора» Набиев возглавил «Ижавиа»

ИЖЕВСК, 7 августа, ФедералПресс. Временно исполняющая обязанности главы Удмуртской Республики Ольга Абрамова встретилась с коллективом авиакомпании «Ижавиа», чтобы обсудить аннулирование сертификата эксплуатанта с 28 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии