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Руководитель «Удмуртавтодора» Набиев возглавил «Ижавиа»

Руководитель «Удмуртавтодора» Набиев возглавил «Ижавиа»

ИЖЕВСК, 7 августа, ФедералПресс. Временно исполняющая обязанности главы Удмуртской Республики Ольга Абрамова встретилась с коллективом авиакомпании «Ижавиа», чтобы обсудить аннулирование сертификата эксплуатанта с 28 июля.

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