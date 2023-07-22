Не будите лихо

Евгения Болотова

СОГЛАСНАЯ Я, но они делают вид, что борьба идёт за Россию, а как же тогда наш главный банк? как в это укладывается цифровая валюта? как с мигрантами? да и многое другое отчего зависит благосостояние страны? Нет даже мелкой улыбочки народу, что тянет руку помощи к ним. Одни намёки удивления... Ещё чуть-чуть и от страны останется ком навозной грязи... И в этом навозе будут трепыхаться мои дети и внуки...