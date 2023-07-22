Страна и люди

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Не будите лихо

Не будите лихо

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Комментарии
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Евгения Болотова
СОГЛАСНАЯ Я, но они делают вид, что борьба идёт за Россию, а как же тогда наш главный банк? как в это укладывается цифровая валюта? как с мигрантами? да и многое другое отчего зависит благосостояние страны? Нет даже мелкой улыбочки народу, что тянет руку помощи к ним. Одни намёки удивления... Ещё чуть-чуть и от страны останется ком навозной грязи... И в этом навозе будут трепыхаться мои дети и внуки...
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18 час.
Ольга
Ком навоза - это ваш хохлостан, причем не скоро - а уже. Пошло вон, ципсото.
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8 час.

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