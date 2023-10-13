В Ростовской области в серьёзной дорожной аварии погибли три человека

В Ростовской области в серьёзной дорожной аварии погибли три человекаТрагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 12 октября, на 355 километре автодороги А-260 "Волгоград — Каменск-Шахтинский" в Ростовской области.