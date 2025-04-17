Эксперты рассказали о частом использовании маткапитала при оформлении ипотеки

По данным опроса федерального застройщика «Садовое кольцо», почти половина (46,7%) россиян сегодня планирует улучшение своих жилищных условий за счет накоплений, около 30% рассматривают для покупки новостройки трейд-ин, и только 23,4% готовы взять ипотеку по текущим ставкам.