Пьер Гасли рассказал, кого хочет видеть своим напарником в Alpine в 2025-м

Пьер Гасли рассказал, кого хочет видеть своим напарником в Alpine в 2025-мAlpineГонщик Alpine Пьер Гасли заявил, что хотел бы себе в напарники Карлоса Сайнса, который покинет Ferrari в конце текущего сезона.
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