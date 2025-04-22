В Петербурге начали планирование обновления автопарка

Приоритетом станет спецтехника из Белоруссии и Северной столицы Жилищный комитет Петербурга начал планирование обновления автопарка районных жилищных агентств: часть техники, закупленной в 2022 году, к 2027 году достигнет предельного срока эксплуатации, сообщили сегодня в пресс-службе комитета.
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