В Петербурге начали планирование обновления автопарка

Приоритетом станет спецтехника из Белоруссии и Северной столицы Жилищный комитет Петербурга начал планирование обновления автопарка районных жилищных агентств: часть техники, закупленной в 2022 году, к 2027 году достигнет предельного срока эксплуатации, сообщили сегодня в пресс-службе комитета.