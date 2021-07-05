Маленький краб дал отпор львиному прайду

06 июля 2021, 00:38 | Автор: Лена Отважный малыш решил биться насмерть, озадачив хищников. Забавное видео удалось снять сотрудникам заповедника Мала-Мала в ЮАР.
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