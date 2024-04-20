Ученые выяснили, что иммунитет после ковида восстанавливается через два года

Эксперимент проводили на жителях Австралии Группа ученых из Института Кирби при Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее совместно с коллегами из больницы Сент-Винсент в Австралии в течение двух лет следила изучала на добровольцах тему восстановления после коронавируса, сообщает портал Doctorpiter.