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Петербургский дневник

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Ученые выяснили, что иммунитет после ковида восстанавливается через два года

Ученые выяснили, что иммунитет после ковида восстанавливается через два года

Эксперимент проводили на жителях Австралии Группа ученых из Института Кирби при Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее совместно с коллегами из больницы Сент-Винсент в Австралии в течение двух лет следила изучала на добровольцах тему восстановления после коронавируса, сообщает портал Doctorpiter.

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