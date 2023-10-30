В МТУСИ разработали нейросетевую модель распознавания голосовых команд для системы управления роботом-манипулятором

Благодаря перебору параметров нейронной сети, учеными МТУСИ определена наиболее результативная архитектура, состоящая из пяти скрытых (8, 16, 32, 64, 128 нейронов) и двух полносвязных слоев (256 и 128 нейронов).
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