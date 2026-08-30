Россия ввела особый порядок газоснабжения Курской, Белгородской и Брянской областей

В Курской, Белгородской и Брянской областях поставщики газа не смогут отключать потребителей за долги, отключение газа будет возобновляться бесплатно, также отменяются пени за просрочку платежей.
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